هيئة الحشد تنعى أحد مقاتليها في ديالى

2022/05/24 | 17:33 - المصدر: السومرية نيوز

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نعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، أحد مقاتليه في قاطع عمليات ديالى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تزف الشهيد البطل المقاتل في اللواء الرابع هادي صالح يوسف الأسدي الذي ارتقى في قاطع عمليات ديالى".وأضافت، "إذ نعزي ذوي الشهيد ورفاقه، حيث كان الشهيد من أوائل المقاتلين الملتحقين بحشود معارك التحرير ضد زمر داعش الإرهابي.



وبهذه المناسبة نجدد العهد بالمضي على ما سار عليه الشهداء ممن خطوا بدمائهم طريق دحر الإرهاب وتطهير البلاد من دنسه".

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