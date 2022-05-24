ذي قار تستعرض أسباب ارتفاع أسعار الأسماك

2022/05/24 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حددت مديرية زراعة محافظة ذي قار، ثلاثة أسباب وراء ارتفاع أسعار الاسماك في الأسواق المحلية.

وقال مدير زراعة المحافظة صالح هادي لوكالة الأنباء الرسمية، إن "ارتفاع اسعار الاسماك في الاسواق المحلية يعود الى شحّ المياه والذي تسبب بانعدام الصيد في مناطق محددة، وكذلك قرار منع الصيد خلال فترة تكاثر الأسماك، وقلة الاعلاف المتوفرة عند مربي الاسماك".

واضاف "قبل أيام تم اطلاق وجبتين من الاصبعيات في كرمة بني سعيد والجبايش وسوق الشيوخ لزيادة الخزين الاستراتيجي من الاسماك"، مطالباً دائرة الثروة الحيوانية بـ"توفير الاعلاف لمربي الثروة السمكية بأسعار مدعومة لتعزيز نمو الاسماك وادارة حقولهم".

وأكد هادي ان "ما تنتجه المحافظة يكفي لسد الحاجة بنسبة 50-55%"، موضحاً ان "اسعار الاسماك تختلف حسب الانواع وحسب حركة العرض والطلب، حيث ان تكون مناسبة جدا في الاقضية لقربها من البحيرات وأماكن الصيد، وفي مركز المدينة مرتفعة نوعا ما لتحميلها أجرة النقل".

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