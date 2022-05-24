توقف العمل بمواقع تسجيل مديرية المرور العامة

2022/05/24 | 17:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الثلاثاء، توقف العمل بمواقع التسجيل ( المشروع الوطني) لأغراض “الصيانة”.

وذكر بيان لإعلام المديرية أن “مديرية المرور العامة وباشراف مباشر من قبل اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي وجهت مواقع التسجيل ( المشروع الوطني) بأن يقتصر عملها ليومي الأربعاء والخميس على استقبال المواطنين وتسليمهم السنويات المنجزة واللوحات المرورية وتثبيتها مع الملصقات”.

وتابع البيان أن “نظام العمل للمشروع الوطني لتسجيل المركبات سيتوقف من الشركة الالمانية لأغراض الصيانة على المنظومة وتحسينها ومعالجة المشاكل والتوقفات التي طرأت خلال الفترة الماضية”.

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