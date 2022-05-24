مقتل واصابة عدد من الجنود الاتراك شمالي العراق

2022/05/24 | 17:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم

الثلاثاء، عن مقتل 3 من جنودها وإصابة 4

آخرين بجروح شمالي العراق.

وقالت الوزارة في في بيان لها، أن

"الجنود الأتراك قتلوا في اشتباك مع

عناصر من حزب العمال الكردستاني "

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