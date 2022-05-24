ينهم سوري الجنسية.. اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة في ميسان

2022/05/24 | 17:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت قيادة عمليات ميسان، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على مطلوبين بينهم سوري الجنسية ومصادر عدد من الأسلحة من مناطق متعددة من مدينة العمارة.وذكرت قيادة عمليات ميسان في بيان تلقته ايرث نيوز، أنه ألقي القبض على مطلوبين بينهم سوري الجنسية وتصادر عدداً من الأسلحة من مناطق متعددة من مدينة العمارة استناداً لتوجيهات […]

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اعتقال مطلوبين ومصادرة أسلحة في ميسان أولاً على ايرث نيوز.

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