2022/05/24 | 17:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الاتصالات: مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد استلام الكهرباء » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:29

واع/

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