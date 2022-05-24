2022/05/24 | 17:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

اعلن نادي برشلونة الاسباني، اليوم الثلاثاء، تعاقده مع لاعب نادي تشيلسي، المدافع الإسباني ماركوس ألونسو.

ولم تتجاوز الصفقة اكثر من (10) ملايين يورو، مع اللاعب الذي يبلغ من العمر (31 عامًا)".

يشار الى ان الصفقة اكتملت ولم يبقى منها الا الإعلان رسميا عنها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برشلونة يستقطب الونسو الى الكامبنو) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برشلونة يستقطب الونسو الى الكامبنو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).