بارزاني: أحد مشاكل العراق خضوعه لإرادة دول أخرى

2022/05/24 | 17:47 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء، إن أحد المشاكل التي يعاني منها العراق هي "فقدان السيادة وخضوعه لإرادة دول أخرى".

وقال بارزاني، خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس، إن "القرارات السياسية الخاطئة، ومنها قرار المحكمة الاتحادية الأخير، لن تساهم في حل مشاكل العراق".

المحكمة الاتحادية في بغداد (أرشيفية)

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وشدد على رفض حكومة الإقليم قرار المحكمة الأخير المتعلق بالسيطرة على صناعة النفط في شمال العراق "كونه سياسياً ويفتقد لأساس دستوري".

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق قد اعتبرت أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت السلطات الكردية بتسليم إمداداتها من الخام لبغداد.

منشأة نفطية في كردستان (أرشيفية)

وأضاف رئيس وزراء إقليم كردستان خلال منتدى دافوس "لسوء الحظ يتم تجاهل تطبيق الدستور العراقي".

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