البصرة.. الاطاحة بمتهمين يقومان باجراء عمليات جراحية بدون اجازة

2022/05/24 | 17:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بمتهمين بجريان عمليات جراحية للمواطنين بدون اجازة.وذكر بيان للقيادة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “بعد ورود معلومات تفيد بوجود متهمان يقومان ببيع الادوية والمستلزمات الطبية و يجريان عمليات جراحية للمواطنين بدون اجازة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة العرب التابع الى قيادة شرطة محافظة البصرة، ووجه […]

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الاطاحة بمتهمين يقومان باجراء عمليات جراحية بدون اجازة أولاً على ايرث نيوز.

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