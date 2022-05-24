مصر.. الإعدام لـ9 قتلوا 11 بجريمة وقعت قبل 11 عاما

2022/05/24 | 17:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت محكمة جنايات المنيا، جنوب القاهرة، الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 9 متهمين بقتل 11 شخصا "أخذا بالثأر" فى احدى قرى مركز مغاغة شمال المحافظة.

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