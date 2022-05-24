برلمانية: محاولات الصدر لا تنفع وتربك الوضع السياسي

2022/05/24 | 17:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبرت النائبة عن كتلة صادقون النيابية سهيلة السلطاني، اليوم الثلاثاء، الزيارات واللقاءات التي تجمع بين قيادات الإطار والتيار هي محاولات لتقريب وجهات النظر وإيجاد آلية للاتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة وحل الأزمة السياسية، فيما أكدت أن محاولات الصدر مماطلة ولا تجدي نفعا بدون قوى الإطار.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا […]

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