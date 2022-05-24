2022/05/24 | 17:49 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، توقف العمل بمواقع التسجيل (المشروع الوطني) لأغراض “الصيانة”.

وذكر بيان لإعلام المديرية ورد لوكالة خبر برس (واخ)، أن “مديرية المرور العامة وبإشراف مباشر من اللواء الحقوقي طارق اسماعيل الربيعي، وجّهت مواقع التسجيل (المشروع الوطني) بأن يقتصر عملها ليومي الأربعاء والخميس، من كل اسبوع، على استقبال المواطنين وتسليمهم السنويات المنجزة واللوحات المرورية وتثبيتها مع الملصقات”.

وتابع البيان أن “نظام العمل للمشروع الوطني لتسجيل المركبات سيتوقف من الشركة الألمانية، لأغراض الصيانة على المنظومة وتحسينها ومعالجة المشكلات والتوقفات التي طرأت خلال الفترة الماضية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لأغراض الصيانة” المرور العامة تعلن توقف العمل بمواقع التسجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لأغراض الصيانة” المرور العامة تعلن توقف العمل بمواقع التسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).