2022/05/24 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسر_جاسم_قاسم العلاقة المحورية بين العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية – كتابي الجديد الذي عكفت على تأليفه طوال خمس سنوات يبحث في العلاقة بين العلم بما يتضمنه من طب ، فيزياء، كيمياء، بايلوجي، الخ...



وبين العلوم الانسانية بما تتضمنها من جغرافية ، ادب، اخلاق، تاريخ ، شعر ، رواية ، الخ...



سينشر في موقع الحوار المتمدن على شكل حلقات ياسر جاسم قاسم / البصرة "لايُمكن اقامة حد فاصل بين نهج العلم وبين الفنون ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقة المحورية بين العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية ح1 - ياسر جاسم قاسم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقة المحورية بين العلوم الانسانية والعلوم التطبيقية ح1 - ياسر جاسم قاسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).