عن صعود هتلر&تدمير اليسار الألماني: ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ

2022/05/24 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرؤوف_بطيخ على الرغم من طرده من الاتحاد السوفيتي ، إلا أن تروتسكي والمعارضة اليسارية ما زالا يعتبران نفسيهما فصيل من الأممية الشيوعية.



حتى وصول هتلر إلى السلطة ، حاولوا التأثير على الأممية والحمر الألمان ، لإعادتهم إلى المبادئ اللينينية الخاصة بالأممية والديمقراطية الداخلية.لم يدعموا (بعد) صعود الأممية الرابعة.



كانت هذه الأحداث في ألمانيا ، وفشل الحزب الشيوعي الألماني والأممية الشيوعية هي التي أدت إلى دع ......





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