عن صعود هتلر&تدمير اليسار الألماني: ليون تروتسكى - عبدالرؤوف بطيخ

#عبدالرؤوف_بطيخ على الرغم من طرده من الاتحاد السوفيتي ، إلا أن تروتسكي والمعارضة اليسارية ما زالا يعتبران نفسيهما فصيل من الأممية الشيوعية.
حتى وصول هتلر إلى السلطة ، حاولوا التأثير على الأممية والحمر الألمان ، لإعادتهم إلى المبادئ اللينينية الخاصة بالأممية والديمقراطية الداخلية.لم يدعموا (بعد) صعود الأممية الرابعة.
كانت هذه الأحداث في ألمانيا ، وفشل الحزب الشيوعي الألماني والأممية الشيوعية هي التي أدت إلى دع ......
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