خرافة حصار قريش للهاشميين فى شعب أبى طالب ( 1 ) الردُّ قرآنيا - أحمد صبحى منصور

2022/05/24 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور مقدمة 1 ـ تلقى السيسى تعليما دينيا فاسدا شأن المحمديين ، وفيه أصبح التاريخ المكتوب فى العصر العباسى دينا بشريا شيطانيا ذا حقائق مطلقة يجب الايمان بها ، ويكون نقدها كُفرا .



ويحلو للسيسى أن يفتى فى كل شىء فهو طبيب الفلاسفة وفيلسوف الأطباء ، ومن إفتاءاته الأخيرة ان تحدث عن حصار قريش لبنى هاشم فى شعب أبى طالب حتى أكلوا أوراق الشجر ، يبشّر المصريين بجوع قادم .



2 ـ هل حدث هذا الحصار فعلا ؟ هل أ ......





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