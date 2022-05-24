2022/05/24 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتنصت المغنية البريطانية أديل مركزًا في قائمة مجلة تايم لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2022.ووفقًا لموقع “بيلبورد” الأمريكي، تحتفي القائمة السنوية بإنجازات الفنانين والرموز العامة والرواد والسياسيين الذين أثروا الحياة العامة وتركوا تأثيرًا مهمًا على مدار العام.وحجزت أديل لنفسها مكانًا في القائمة تحت فئة رموز، ومعها المغنية الأمريكية ماري جي بلايج، […]

ظهرت المقالة أديل على قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة لعام 2022..



“تضع المشاعر في كلمات” أولاً على ايرث نيوز.

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