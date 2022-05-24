2022/05/24 | 17:55 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f9lpN2ion-Q

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إحالة مشروع مجاري الديوانية إلى شركة جديدة بعد ١٢ سنة من التلكؤ) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إحالة مشروع مجاري الديوانية إلى شركة جديدة بعد ١٢ سنة من التلكؤ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).