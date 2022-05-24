الحشد الشعبي ينعى إثنين من مقاتليه في قاطعي ديالى ونينوى

2022/05/24 | 17:59 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

نعت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، إثنين من مقاتليها سقطا ضحية بهجومين لتنظيم داعش الإرهابي في محافظتي ديالى ونينوى.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “المقاتل في اللواء الرابع هادي صالح يوسف الأسدي سقط ضحية في قاطع عمليات ديالى”.

وأضافت في بيان ثانٍ أن “المقاتل محمد عبودي الحساني، أحد مقاتلي اللواء 44 بالحشد سقط ضحية خلال التصدّي للتعرض الداعشي في قاطع عمليات الحضر جنوبي الموصل”.

وتابعت أن “مجموعة من عناصر داعش شنّت تعرضاً غادراً مستغلة سوء الأحوال الجوية فجر اليوم على إحدى النقاط للواء 44 في قاطع المسؤولية في مدينة الحضر، ما أدى الى سقوط ضحية وإصابة إثنين آخرين”.

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