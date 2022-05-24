انخفاض سعر صرف الدولار مع اغلاق بورصات بغداد

2022/05/24 | 18:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

واقفلت بورصة الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد على 148150 دينارا عراقيا لكل 100 دولار امريكي.

فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148100 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

واستقرت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 148500 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

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