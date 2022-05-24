الجبوري يدعو الشركات البريطانية إلى الاستثمار في كركوك

2022/05/24 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز – بغداد

دعا محافظ كركوك راكان الجبوري، الثلاثاء، الشركات البريطانية إلى العمل في كركوك في مجالات الاعمار والاستثمار وتطوير الواقع الاقتصادي والزراعي والنفطي، كذلك وجّه الجبوري دعوة لمجلس رجال الأعمال البريطاني لزيارة المحافظة وبحث فرص المشاركة بإعمارها وتطويرها.

وجاء في بيان لمكتب محافظ كركوك، "انطلقت في العاصمة البريطانية لندن أعمال مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني/ العراقي بحضور محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال ومحافظ البنك المركزي مصطفى غالب ووكيل وزير المالية طيف سامي ومقرر مجلس النواب العراقي غريب عسكر التركماني وعمدة لندن والبارونه ايما نيكلسون، ورئيس رابطة المصارف في العراق وديع الحنظل".

ودعا الجبوري في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، بحسب البيان، "الشركات البريطانية للعمل في كركوك في مجالات الاعمار والاستثمار وتطوير الواقع الاقتصادي والزراعي والنفطي لما فيه خير العراق وبالتعاون بين حكومتي البلدين العراق وبريطانيا".

ووجه الجبوري، "دعوة لمجلس رجال الأعمال البريطاني لزيارة كركوك والإطلاع على واقعها وبحث فرص المشاركة بإعمارها وتطويرها".

وعرض الجبوري خلال كلمته، "إيجازاً لواقع المحافظة وجهود الارتقاء بمشاريعها والاستقرار الأمني والمجتمعي الذي تشهده المحافظة وجهود القوات الأمنية ووعي وتكاتف مكوناتها وجهود دوائرها لخدمة المواطن في ظل الدعم والإسناد لمجلس الوزراء العراقي والوزارات والأمانة العامة لكركوك، وأهمية أن تشهد المحافظة تنفيذ مشاريع صناعية واستثمارية تسهم بتأمين فرص عمل وإحداث نهضة كبيرة في جميع القطاعات"، قائلاً إن "كركوك تمثل اليوم بيئة جاذبة للصناعيين والمستثمرين البريطانيين".

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