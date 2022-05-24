مقتل 4 جنود أتراك في منطقة عملية “المخلب القفل” شمالي العراق

2022/05/24 | 18:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بجروح في منطقة عملية “المخلب-القفل” شمالي العراق.وبحسب بيان نشرته وزارة الدفاع، قتل الجنود الأتراك في اشتباك مع حزب العمال الكردستاني، وأكد البيان نقل الجنود المصابين إلى المستشفى.وعلى إثرها توجه وزير الدفاع خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر، وقائدا […]

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