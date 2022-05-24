تحديد موعد الاعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لعام 2022.. ماهي المعايير المستخدمة؟

2022/05/24 | 18:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

كشفت مجلة ”فرانس فوتبول“ الفرنسية، اليوم الثلاثاء، عن موعد إعلان الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022.

وقالت المجلة، من خلال الحساب الرسمي للكرة الذهبية بموقع ”تويتر“، إن الإعلان عن مرشحي الكرة الذهبية لهذا العام سيكون في 12 أغسطس، بينما سيعقد الحفل النهائي في باريس يوم 17 أكتوبر.

وكان آخر من حصل على الكرة الذهبية في 2021 هو ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، متفوقًا على ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، وجورجينو نجم تشيلسي.

وكانت المجلة قد كشفت، في وقت سابق، أن الجائزة ستعتمد على نتائج الموسم الاعتيادي، الذي يبدأ في أغسطس وينتهي في يوليو، وليس على العام التقويمي بشكل كامل، ولهذا فإن مونديال قطر ستتم مكافأة المتفوقين فيه في نسخة الجائزة 2023.

كما ستجري الجائزة تغييرات في وقع إعدادها، حيث سيتم إدخال النجم الإيفواري السابق ديدييه دروجبا في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة (30 لاعبا و20 لاعبة) والتي تضم مسؤولي التحرير في المجلة وصحيفة (ليكيب) الرياضية

وسيصوت في الجائزة ممثلو أفضل 100 منتخب في تصنيف الفيفا، وليس كما يجرى الآن (مشاركة 170 دولة).

أما التغيير الأخير فسيكون بخصوص معايير التصويت للاعب، حيث إنه وعلى أساس أنها جائزة فردية فسيتركز المعيار الأول على الأداء الفردي والشخصي.

وبالنظر لكون كرة القدم لعبة جماعية، فسيتركز المعيار الثاني على الأداء الجماعي والأرقام القياسية المتراكمة طوال الموسم والألقاب المحققة، بينما سيتعلق المعيار الثالث باللاعب نفسه وأرقامه فيما يتعلق باللعب النظيف، بينما لن يتم الاعتداد بـ“مسيرة اللاعب“.

يذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اخر من توج بجائزة الكرة الذهبية، وهو الأكثر تتويجا بها على الإطلاق (7 مرات)، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو (5).

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