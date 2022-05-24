رداً على العقوبات.. روسيا تمنع 154 بريطانياً من دخول أراضيها

2022/05/24 | 18:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، منع 154 عضوا في مجلس اللوردات البريطاني من دخول أراضيها، وذلك رداً على العقوبات التي تستهدف جميع أعضاء مجلس اتحاد روسيا تقريباً.

وكتبت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، “ردًا على القرار الذي اتخذته حكومة بريطانيا في آذار / مارس لوضع قائمة عقوبات تشمل مجلس الإتحاد الروسي بأكمله تقريباً، لذلك تم فرض قيود بحق 154 عضواً في مجلس اللوردات البريطاني من الدخول في الاراضي الروسية”.

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