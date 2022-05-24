النفط يصعد بسبب تراجع الإمدادات العالمية

2022/05/24 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، معوضة خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة، إذ فاق تأثير تراجع الإمدادات العالمية وزيادة متوقعة في الطلب على الوقود خلال موسم السفر الصيفي في الولايات المتحدة، مخاوف متعلقة بركود محتمل وقيود مكافحة كوفيد-19 في الصين.في خطوة يقول محللون إنها ستساهم في تراجع أكبر للإمدادات في السوق، […]

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