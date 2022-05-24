جملة من القرارات يصدرها مجلس الوزراء في جلسة اليوم

2022/05/24 | 18:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية التاسعة عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي •••••••••• ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية التاسعة عشرة لمجلس الوزراء.وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وبحث الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، واطلع المجلس على إجراءات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية الخاصة بمواجهة الأزمة الاقتصادية […]

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