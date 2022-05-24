2022/05/24 | 18:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

رصدت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، أول حالة لجدري القردة.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، جاهزية القطاع الصحة في الدولة للتعامل مع مرض جدري القردة الذي انتشر في أكثر من 12 دولة حول العالم.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات إنها "تبادر بدراسة وتقييم خطر الوباء محليا وفق حجم السفر الدولي، مؤكدة انها أصدرت تعميما للكوادر الطبية للعمل على اكتشاف الحالات وإبلاغ الجهات الصحية عنها.

وذكرت الوزارة في بيانها الذي نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، أن "الفريق التقني الاستشاري لمكافحة الجائحات قام بإعداد دليل الترصد والاكتشاف المبكر وإدارة الحالات المصابة إكلينيكيا والاجراءات الاحترازية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإمارات ترصد أول حالة لجدري القردة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإمارات ترصد أول حالة لجدري القردة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).