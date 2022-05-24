لصلتهم بحماس.. أشخاص وكيانات جديدة على لائحة العقوبات الأميركية

2022/05/24 | 18:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، أشخاصا وكيانات إلى قائمة العقوبات لصلتهم بحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة

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