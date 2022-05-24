مع احتمال لقائه بايدن قريبًا.. ولي عهد السعودية يستقبل وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

2022/05/24 | 18:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي، يضم نوابًا عن الحزب الجمهوري.

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