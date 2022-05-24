الحكومة تقر الربط الكهربائي مع دول الخليج

2022/05/24 | 18:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية أقرت توصية اللجنة المركزية بشأن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي.

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