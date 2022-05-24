شرطة ميسان تقبض على متهمين وفق المادة (4) إرهاب

2022/05/24 | 19:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز / تمكنت مفارز شرطة ميسان، اليوم الثلاثاء، من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة (4) إرهاب في قضاء الكحلاء.وذكرت قيادة الشرطة في بيان تلقته ايرث نيوز، أن “مفارز قسم شرطة قضاء الكحلاء تمكنت بالاشتراك مع قوة من لواء (97) ، التابع للجيش العراقي وبأمره مدير قسم شرطة الكحلاء، عملية استباقية، لملاحقة […]

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