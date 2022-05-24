في يوم العمال العالمي‪... ‬التفاف البروليتاريا العالمية حول مطلب رفع الأجور! ‬ - الاتجاه الماركسي المعاصر

#الاتجاه_الماركسي_المعاصر تميز عيد العمال العالمي هذا العام كونه مثّل نداء وصرخة عالمية واممية للطبقة العاملة للتعبير عن آمالها وطموحاتها ، صرخة ضد الجوع والبطالة وغلاء المعيشة، صوتا مدويا في آذان البورجوازية العالمية وانظمتها، صوتا يدق ناقوس الخطر ضد الحكم البورجوازي في العالم اجمع.-;- -;-عمت الحركة المطلبية بزيادة الأجور والمرتبات في الأول من أيار لهذا العام مدنا مثل باريس واثينا وإسطنبول وبانكوك والرباط والق ......
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