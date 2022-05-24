2022/05/24 | 19:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ظهرت المقالة حركة شيعية تحذر القيادات الكردية وتبعث رسالة شديدة اللهجة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة شيعية تحذر القيادات الكردية وتبعث رسالة شديدة اللهجة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة شيعية تحذر القيادات الكردية وتبعث رسالة شديدة اللهجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).