شاهد بالفيديو.. شاب عراقي ينقذ قطة تسلقت نخلة لتهرب من كلاب سائبة

2022/05/24 | 19:05 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي ينقذ قطة تسلقت نخلة لتهرب من كلاب سائبة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5Y5zRa1VzWQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب عراقي ينقذ قطة تسلقت نخلة لتهرب من كلاب سائبة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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