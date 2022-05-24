2022/05/24 | 19:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية

التاسعة عشرة لمجلس الوزراء.

وجرت خلال الجلسة مناقشة الأوضاع

العامة في البلاد، وبحث الملفات

الاقتصادية والخدمية المختلفة، واطلع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تصدر قرارات "كهربائية" وتوصيات "مائية" وتجري جرداً للخزين المالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تصدر قرارات "كهربائية" وتوصيات "مائية" وتجري جرداً للخزين المالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).