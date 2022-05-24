الدفاع البرلمانية توجه دعوة للحكومة حول الانتهاكات التركية

2022/05/24 | 19:12 - المصدر: السومرية نيوز

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طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، الحكومة العراقية بتوضيح رؤيتها وموقفها الرسمي إزاء الانتهاكات التركية للسيادة العراقية.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "عقدت اجتماعاً برئاسة النائب جواد البولاني النائب الأول لرئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة يوم الثلاثاء ٢٠٢٢/٥/٢٤ لمناقشة الانتهاكات التركية للسيادة العراقية".

وشددت اللجنة، "رفضها للتدخلات العسكرية التركية وانتهاك سيادة العراق جوا وارضا بحجة حربها لحزب العمال الكردستاني، مشددة على ضرورة توضيح رؤية الحكومة العراقية بهذا الشأن ومعرفة موقفها الرسمي".وأكدت، على "ادنتها وموقفها الرافض وسعيها لدعم الحكومة الاتحادية بالقرارات الرافضة لهذه الانتهاكات".

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