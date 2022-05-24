الشيباني: مستحقات الربط مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد استلام الكهرباء

2022/05/24 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد وزير الاتصالات أركان الشيباني، اليوم الثلاثاء، أن مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد استلام الكهرباء.

وقال الشيباني في مؤتمر صحفي، إن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه باستمرار تقديم الخدمات".

وأضاف، أن "الكاظمي أكد أن الحكومة تسعى لتقديم الخدمات إلى آخر يوم من عمرها"، مبينا "إقرار توصية اللجنة المركزية بشأن الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي".

وأشار إلى أن "الربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر الاستقرار لمنظومة الطاقة"، لافتا الى أن "مستحقات الربط الكهربائي مع دول الخليج لا تدفع إلا بعد تسلم الطاقة".

وبين أنه "تم تخصيص 25 مليار دينار للموارد المائية لمعالجة شح المياه خلال الصيف".

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