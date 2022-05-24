الكاظمي يبحث مع نظيره البلغاري التعاون الثنائي بين بغداد وصوفيا في مجالي الأمن والدفاع

2022/05/24 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتباحث مع رئيس الوزراء البلغاري العلاقات الثنائية بين البلدين …..تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البلغاري السيد كيريل بيتكوف.وجرى خلال الاتصال التباحث بشان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها، لتشمل مجالات مختلفة.وتم خلال الاتصال التباحث بشأن التعاون […]

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