تفاصيل الاتصال بين الكاظمي ونظيره البلغاري

2022/05/24 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يتباحث مع رئيس الوزراء البلغاري العلاقات الثنائية بين البلدين.....

تلقّى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البلغاري السيد كيريل بيتكوف.



وجرى خلال الاتصال التباحث بشان العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها، لتشمل مجالات مختلفة.

وتم خلال الاتصال التباحث بشأن التعاون الثنائي بين بغداد وصوفيا في مجالي الأمن والدفاع، وسبل نقل الخبرات البلغارية في مجال تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى العراق.

ووجه رئيس الوزراء البلغاري الدعوة للسيد الكاظمي لزيارة العاصمة البلغارية صوفيا، وقد عبر سيادته عن شكره لهذه الدعوة آملاً بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما وجه سيادته دعوة مماثلة للسيد بيتكوف لزيارة العراق.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء 24- أيار- 2022

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