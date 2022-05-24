2022/05/24 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع للجنة الامن والدفاع النيابية لمناقشة الانتهاكات التركية للسيادة العراقية.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية عقدت اجتماعا برئاسة النائب جواد البولاني النائب الأول لرئيس اللجنة وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة الانتهاكات التركية للسيادة العراقية".

وأكدت اللجنة خلال الاجتماع: "رفضها للتدخلات العسكرية التركية وانتهاك سيادة العراق جوا وارضا بحجة حربها لحزب العمال الكردستاني"، مشددة على "ضرورة توضيح رؤية الحكومة العراقية بهذا الشأن ومعرفة موقفها الرسمي".

وبينت اللجنة: "ادنتها وموقفها الرافض وسعيها لدعم الحكومة الاتحادية بالقرارات الرافضة لهذه الانتهاكات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة نيابية تناقش الانتهاكات التركية للسيادة العراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة نيابية تناقش الانتهاكات التركية للسيادة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).