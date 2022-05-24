الصحة العراقية تحدد طريقة السيطرة على الحمى النزفية

2022/05/24 | 19:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الطرق التي ممكن من خلالها السيطرة على مرض الحمى النزفية، بعد ارتفاع الإصابات بالمرض، خلال الأيام الماضية.

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، لـ(بغداد اليوم) ان "الوقاية هي الوسيلة الوحيدة لمنع انتشار مرض الحمى النزفية من خلال ارتداء الكفوف للجزارين وطهي اللحوم بالنار، وذبح الحيوانات في الاماكن المحددة والمجازة وشراء اللحوم من المصادر الموثوقة، وهذه كلها اجراءات تحد من انتشار المرض وتقلل الإصابات، فهكذا يتم السيطرة على المرض".

وبينت فلاح ان "وزارة الصحة تعمل على الكشف المبكر للإصابة لمنع تفاقمها ومتابعة الحالة الصحية للمصابين بهذا المرض او المشتبه بإصابتهم وتوفير العلاجات الضرورية وتقديم الخدمات الطبية لهم، كما وفرت الوزارة ردهات عزل وقائية في جميع مستشفيات العراق".

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