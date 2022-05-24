بداية مشجعة للاولمبي في ودية إيران

2022/05/24 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ المنتخب الاولمبي بكرة القدم، بداية مشجعة في مباراته الودية المقامة حالياً أمام نظيره الإيراني على ملعب المدينة في بغداد.وتقام المباراة ضمن استعدادات المنتخبين للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات آسيا.وأخطر المنتخب الاولمبي الشباك الإيرانية وكاد أن يسجل الهدف الأول في ادلقائق الخمس الاولى عن طريق حسن عبد الكريم.ولم تشهد المباراة حضوراً […]

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