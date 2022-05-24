2022/05/24 | 20:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ خاضَ منتخب الناشئين أولى مُبارياته الوديّة أمام شباب منتخب محافظةِ النجف، وخسرَ بنتيجة هدفين مقابل هدفٍ واحدٍ في المباراةِ التي أقيمت اليوم الثلاثاء في ملعبِ النجف الدولي ضمن إطارِ تحضيرات منتخبِ الناشئين لبطولةِ غرب آسيا، وجاءَ هدفا النجفِ من ركلتي جزاء، فيما أحرز لمنتخبِ الناشئين اللاعب أدهم قيس.وقالَ مدرب منتخب الناشئين، حسن […]

ظهرت المقالة منتخب الناشئين يخسر أمام شباب النجف ودياً أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتخب الناشئين يخسر أمام شباب النجف ودياً) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتخب الناشئين يخسر أمام شباب النجف ودياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).