الإعلام الأمني: مطارات العراق وموانئه خالية من المواد السامّة والمشعّة

2022/05/24 | 20:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، أن موانئ العراق ومطاراته أصبحت خالية من المواد السامة والمشعة.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة خبر برس (واخ)، إن “اللجنة الخاصة بالأمر الديواني 18 والمكونة من مجموعة من ضباط من قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، أنهت أعمالها لنقل جميع المواد الخطرة من موانئ البصرة ومطاري البصرة وبغداد الى منطقة إخلاء آمنة خصصت لهذا الغرض”.

وأكدت الخلية أن “الموانئ والمطارات أصبحت خالية من المواد السامة والمشعة في الوقت الحاضر وقد تم اخلاء ( 151 ) حاوية و ( 123 ) طرد من ميناء ام قصر الشمالي والاوسط والجنوبي وميناء المعقل ومطار البصرة ومطار بغداد“.

وأضاف الوائلي أن “هيئة المنافذ ستعمل على وضع الحلول وإخلاء الحاويات إلى أماكن نائية تخصص من الشركة العامة لموانئ العراق فيما يخص الموانئ، وسلطة الطيران المدني المتعلقة بالمطارات، وشركة النقل البري فيما يخص المنافذ البرية”.

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