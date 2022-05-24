انتصار ساحق لسلة الصقور في دوري الدرجة الأولى

2022/05/24 | 20:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق القوة الجوية لكرة السلة فوزا كبيرا على الفوسفات بنتيجة 83 مقابل 48 نقطة في اللقاء الذي احتضنته قاعة المرحوم احمد راضي في كلية المعارف بمحافظة الانبار لحساب الجولة الاولى من المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى.وقدم فريق القوة الجوية مستوى مميزاً في المباراة، حيث تمكن لاعبوه من الفوز في الربع الاول […]

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