تحالف الفتح يحذر من تمرد حكومة الكاظمي على قرارات المحكمة الاتحادية

2022/05/24 | 20:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الثلاثاء، من خطورة تمرد حكومة تصريف الاعمال اليومية برئاسة مصطفى الكاظمي على قرارات المحكمة الاتحادية العليا في العراق.وقال القيادي في التحالف كريم عليوي، لوكالة “ايرث نيوز”، انه “حكومة مصطفى الكاظمي، خلال الفترة الأخيرة اتخذت الكثير من القرارات، التي كشفت تمردها بشكل واضح وعلني على قرارات […]

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