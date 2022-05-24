2022/05/24 | 20:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UUJCY9AOLh0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كاميرا دجلة ترصد الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن التعرض الإرهابي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كاميرا دجلة ترصد الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن التعرض الإرهابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).