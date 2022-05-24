شاهد بالفيديو.. أبو الأمانة ما تخاف من الله امطلع جماعتك ليكنسوون والدنيا ترابة!! منتسب بالداخلية ينتفض لعمال البل

2022/05/24 | 20:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبو الأمانة ما تخاف من الله امطلع جماعتك ليكنسوون والدنيا ترابة!! منتسب بالداخلية ينتفض لعمال البل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BWZl2L59Dwg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أبو الأمانة ما تخاف من الله امطلع جماعتك ليكنسوون والدنيا ترابة!! منتسب بالداخلية ينتفض لعمال البل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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