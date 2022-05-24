تبادل دعوات الزيارة بين الكاظمي ونظيره البلغاري

2022/05/24 | 20:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

تبادل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ونظيره البلغاري كيريل بيتكوف، اليوم الثلاثاء، الدعوات لزيارة بغداد وصوفيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الكاظمي من بيتكوف، بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة خبر برس (واخ).

وجرى خلال الاتصال، “التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها، لتشمل مجالات مختلفة”.

وتم خلال الإتصال التباحث أيضا بشأن التعاون الثنائي بين بغداد وصوفيا في مجالي الأمن والدفاع، وسبل نقل الخبرات البلغارية في مجال تكنولوجيا التصنيع الحربي إلى العراق.

ووجّه رئيس الوزراء البلغاري الدعوة للكاظمي لزيارة العاصمة البلغارية صوفيا، وقد عبّر الكاظمي عن شكره لهذه الدعوة، آملاً بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة، كما وجّه دعوة مماثلة لنظيره البلغاري بيتكوف لزيارة العراق.

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