إيران تعلن السيطرة على كورونا

2022/05/24 | 20:22 - المصدر: بغداد اليوم

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علقت الجمهورية الاسلامية الايرانية، البوم الثلاثاء، على تعاملها مع جائحة كورونا في البلاد.

وقال وزير الصحة الايراني سعيد نمكي ، ان بلاده "سيطرت : على فيروس كورونا⁩ في البلاد".

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